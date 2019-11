L’inferno di Quargnento sarebbe dovuto ad un attentato: fermata una persona

Quargnento – Gli inquirenti stanno conducendo le indagini sull’esplosione di stanotte dove è andata semidistrutta una bella casa di campagna completamente ristrutturata (nel video), sede di un centro ippico e di un agriturismo da circa tre ettari di estensione. Il titolare, Gianni Vincenti di 45 anni, non sa spiegarsi il motivo del disastro anche se i carabinieri che conducono le indagini non escludono il dolo alla base dell’esplosione e dell’incendio che ha devastato l’immobile. Un’esplosione che ha causato anche la morte di tre Vigili del Fuoco giunti sul posto per contenere le fiamme ma che sono stati travolti da un primo scoppio che ha causato il parziale crollo della struttura. Alcuni sono stati sbalzati ad oltre 300 metri di distanza, rinvenuti nudi dai loro stessi colleghi. Tra loro ci sono Marco Triches e Antonio Candido. Il corpo di Matteo Gastaldo sarà ritrovato tra le macerie solo all’alba. La violenza dell’esplosione ha ferito anche il caposquadra dei vigili del fuoco Giuliano Dodero, il vigile Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo.

È stata una notte tragica quella di Quargnento, un tranquillo paese del Basso Monferrato, uno di quei paesi dove non succede mai niente e la vita scorre serena e senza sussulti. Il boato di stanotte ha però interrotto bruscamente il quieto trascorrere del tempo in questo Comune di poco più di mille abitanti.

Secondo le perizie la deflagrazione è stata causata dal Gpl uscito dalle bombole a causa del surriscaldamento dell’incendio in corso. Si sa che il Gpl – a differenza del metano – è più pesante dell’aria, ristagna e, se innescato, esplode facilmente.

Non si tratterebbe di un incidente, ma di un attentato. A confermarcelo è il sindacato dei vigili del fuoco Usb.

Quattro esplosioni hanno tolto la vita a tre pompieri, ferendone altrettanti, oltre ad un carabiniere. Sul posto sono state trovati degli inneschi sulle bombole del gas saltate in aria e un timer impostato sull’1:30 per comandare a distanza le esplosioni. Pare che ancora prima una chiamata ai vigili del fuoco abbia segnalato “un incendio che in realtà non c’era”, ci spiega la fonte. La prima deflagrazione intorno a mezzanotte. Verso l’una e un quarto la seconda, molto più forte che ha fatto crollare una casa attigua. Quindi gli altri due scoppi.

Secondo le prime indiscrezioni le bombole sarebbero state piazzate vicine con l’obiettivo di generare un’esplosione a catena sufficiente a far esplodere la casa principale. Al momento del terribile scoppio dentro c’erano i tre vigili del fuoco che stavano facendo il sopralluogo. Per loro, come sappiamo, non c’è stato scampo.

La magistratura ha aperto un fascicolo: “È stata un‘esplosione voluta e deliberatamente determinata” ha dichiarato il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, mentre una persona, secondo le prime informazioni, sarebbe già stata fermata.

La cascina distrutta era in vendita da anni. Il proprietario, Giovanni Vincenti di 45 anni, imprenditore di Alessandria (nella foto a lato), è stato ascoltato per diverse ore già alle prime luci dell’alba dalle forze dell’ordine. Avrebbe acquistato il rustico nel 1996 per farci un centro ippico da gestire col figlio Stefano. Nel 2017, poi, la decisione di trasferirsi ad Alessandria con l’intenzione di vendere la proprietà per cui aveva pubblicato diversi annunci sulla sua bacheca Facebook e su siti internet.

La struttura occupa una superficie totale di 30.000 metri quadrati tra scuderie per cavalli, campo in sabbia, tettoia, abitazione padronale su tre livelli di quasi 500 mq, dependance di 160 mq, terrazzo di circa 80 mq, tutto ristrutturato con materiali di pregio, parco con alberi di alto fusto e 20.000 mq di terreno adibiti a paddock.

Aggiornamento: questa sera, alle 9, davanti alla caserma dei vigili del fuoco, in Corso Giuseppe Romita 91, si terrà una veglia di preghiera in ricordo dei tre vigili del fuoco morti a Quargnento.

L’Amministrazione Comunale di Alessandria, intanto, a seguito della tragedia ha disposto di far posizionare a mezz’asta le bandiere sulla facciata del Palazzo Comunale e sugli altri Edifici Comunali.

È intenzione del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco proclamare il lutto cittadino in occasione dello svolgimento delle esequie dei Vigili del Fuoco deceduti.