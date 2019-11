Novipiù Casale batte Treviglio e vola in testa alla classifica di serie A2

Bergamo – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Novipiù Junior Casale ha battuto, 68-59, Treviglio, match valido per il posticipo della sesta giornata, conquistando, così, il primo posto nella classifica di serie A2.

Andata sotto dopo il primo quarto, la squadra di coach Ferrari ha, poi, reagito nel secondo quarto, mettendo la freccia già all’intervallo lungo e chiudendo in vantaggio 28-27.

Nella ripresa Martinoni e compagni hanno allungato e resistito ai tentativi di rimonta della Blu Basket Treviglio, pericolosa in particolare con Pacher.

Tre i giocatori rossoblu in doppia cifra: Sims, Roberts e Martinoni, rispettivamente a 18, 17 e 13 punti.