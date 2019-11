Sgominata la banda di origine sinti che l’anno scorso tentò una rapina a San Salvatore investendo e ferendo il Comandante dei Carabinieri Gasparini

San Salvatore Monferrato – È stato sgominato, al termine dell’operazione chiamata “Vikingo”, il gruppo criminale, responsabile di reati contro il patrimonio, che nell’ottobre dell’anno scorso, nel tentativo di darsi alla fuga, aveva ferito, dopo averlo investito con l’auto, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Salvatore Monferrato, Vittorio Gasparini.

I fatti erano avvenuti in via Matteotti.

La banda aveva cercato di truffare una coppia di anziani. Uno di loro, spacciandosi per un Carabiniere, era entrato in casa con la scusa di verificare l’autenticità di alcune banconote ma la segnalazione al 112 da parte di alcuni cittadini aveva rovinato i piani del truffatore, costretto a tornare all’auto dove si trovavano i complici, una Bmw, per darsi alla fuga.

Davanti a loro, però, si erano ritrovati il Comandante Gasparini che si era avvicinato per farli scendere. La banda, allora, aveva subito messo in moto, accelerando improvvisamente in retromarcia e facendo cadere a terra il Carabiniere che, travolto dalla portiera dell’auto rimasta aperta, era stato trascinato a terra per circa dieci metri. L’auto dei malviventi era, poi, finita contro un furgone Fiat Fiorino che ostruiva la strada, costringendo così il gruppo a scappare a piedi.

Il Maresciallo Gasparini era poi stato ricoverato al Pronto Soccorso di Alessandria in condizioni, fortunatamente, non gravi.

Erano poi partite le indagini, supportate dai Carabinieri di Volpiano e dalle Volanti della Questura.

In basa a vari accertamenti, gli inquirenti avevano appurato che la Bmw era stata rubata in provincia di Verona nel 2017, che montava una targa falsa, che uno dei malviventi che si era introdotto nella casa della coppia di anziani, dopo essere stato messo in fuga, si era liberato della divisa posticcia da Carabiniere utilizzata per attuare il raggiro assieme ad un apparato radio ricetrasmittente portatile.

In base ad approfondite indagini condotte nel corso dell’ultimo anno, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire le mosse dei malviventi subito dopo la tentata rapina a San Salvatore, arrivando ad individuare i tre: si tratta di Biagio e Vittorio De Glaudi, rispettivamente padre e figlio, soggetti di etnia sinti, e Alessandro Oberto, identificato come la persone che, vestita da Carabiniere, si era introdotta nell’abitazione della coppia di anziani in via Matteotti tentando la rapina mentre gli altri due aspettavano in auto.

Per loro l’accusa è di tentato furto in abitazione, riciclaggio di autovettura, porto illegale di arma clandestina e delle relative munizioni, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, rapina aggravata.

Vittorio De Glaudi è stato bloccato ed arrestato ieri a Torino, in via Vercelli, mentre girava con un’auto con targa di prova intestata ad una donna della provincia di Milano, il padre Biagio è stato arrestato mentre era ai domiciliari in un’abitazione di Foglizzo, nel torinese. Per Alessandro Oberto il provvedimento è stato notificato direttamente nel carcere di Ivrea, dove l’uomo si trova per altri reati.

I De Glaudi sono stati anch’essi condotti nel carcere di Ivrea.