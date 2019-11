Alessandria – Questa sera, in occasione del match di Coppa Italia tra Juventus U23 e Alessandria, in programma allo stadio “Moccagatta”, il club grigio ha annunciato che la squadra giocherà con il lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per onorare i tre vigili del fuoco Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, scomparsi tragicamente nella notte tra lunedì e martedì, mentre erano in servizio, in seguito al crollo di una cascina a Quargnento.