Coppa Italia Serie C: Alessandria eliminata, al “Mocca” passa la Juventus Under 23

Alessandria (Juventus Under 23 1 – Alessandria 0) – L’Alessandria dice addio alla Coppa Italia di Serie C ma lo fa a testa alta, al termine di un incontro ben giocato contro un avversario ostico come la Juventus Under 23.

Da sottolineare che i Grigi, con il lutto al braccio in onore dei tre pompieri scomparsi lunedì notte a Quargnento e fra le mura amiche del “Moccagatta” anche se ospiti dato che pure i torinesi giocano nello stadio mandrogno nelle partite casalinghe, per più di un tempo sono rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Gjura per doppia ammonizione arrivata proprio nell’azione che ha provocato il penalty decisivo, un fallo di mano in area.

Partenza migliore per la Juventus Under 23 che si rende pericolosa prima con Zanimacchia (10’), palo su punizione, poi con Frabotta (16’), gran sinistro sul quale Crisanto è prodigioso.

I Grigi si fanno vedere qualche minuto dopo con Pandolfi che non punisce Nocchi fuori dai pali, non inquadrando la porta.

Al 38’ la Juventus passa in vantaggio: l’arbitro vede un fallo di mano in area di Gjura che, già ammonito, riceve il secondo giallo ed è espulso. Calcio di rigore, trasformato dal nordcoreano Han che spiazza Crisanto e firma l’1-0 per i bianconeri.

Nella ripresa per i Grigi entrano Chiarello e Dossena.

Al 54’ Chiarello prova il destro a giro su punizione ma non inquadra la porta.

Al 58’, sempre sponda Alessandria, ci prova Pandolfi, di testa, palla fuori.

Al 73’ la Juventus sfiora il raddoppio in contropiede con Mota Carvalho che si invola verso la porta grigia ma un super Crisanto para di piede e devia la sfera sulla traversa.

Il portiere grigio evita, poi, l’autogol di Akammadu che aveva deviato la sfera verso la propria porta.

Non succede, poi, nient’altro di rilevante. Il triplice fischio sancisce l’uscita dei mandrogni dalla Coppa. La truppa allenata da mister Scazzola se l’è comunque giocata sino all’ultimo, anche in inferiorità numerica.