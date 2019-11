Donna investita da un furgone a Valenza: ricoverata in codice giallo

Valenza – Ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Alessandria la donna di 78 anni vittima, stamane intorno a mezzogiorno e mezza, di un incidente stradale a Valenza. L’anziana è stata investita da un furgone in via Dante, all’altezza dell’incrocio con via Melgara.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale di Valenza, intervenuta insieme al personale del 118.