Esplosione cascinale a Quargnento: proseguono le indagini per scoprire chi ha piazzato le bombole con i timer, esaminati i corpi dei tre pompieri deceduti

Quargnento – Dopo la tragedia di ieri mattina con la morte dei pompieri Matteo Gastaldo, Antonio Candido e Marco Triches, e l’omaggio reso loro ieri sera davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco di Alessandria, in corso Romita, dove si sono raccolti in preghiera i colleghi insieme ad alcune squadre del 118, ai carabinieri, ad agenti della polizia municipale di Alessandria, a rappresentanti delle forze politiche e ad alcuni cittadini, proseguono le indagini da parte degli inquirenti per capire chi possa aver piazzato le bombole di gas coi timer che, esplodendo, hanno fatto crollare un cascinale a Quargnento, in via San Francesco d’Assisi, e per quali ragioni.

I tre Vigili del Fuoco, che nella notte tra lunedì e martedì erano giunti sul posto per contenere le fiamme dopo una prima esplosione, sono morti per effetto di un secondo, violentissimo, scoppio che ha fatto crollare la struttura, mandandola in pezzi.

Due di loro, Marco Triches e Antonio Candido, 38 e 32 anni, sono stati sbalzati ad oltre 300 metri di distanza, rinvenuti nudi dai loro stessi colleghi. Il corpo di Matteo Gastaldo, 46 anni, è stato, invece, ritrovato tra le macerie solo all’alba di martedì. La violenza dell’esplosione ha ferito anche il caposquadra dei vigili del fuoco Giuliano Dodero, il vigile Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo.

Le prime indagini hanno subito chiarito che le bombole di gas erano state piazzate vicine con l’obiettivo di generare un’esplosione a catena sufficiente a far esplodere la casa principale.

La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti: il reato ipotizzato è crollo doloso di edificio e omicidio plurimo.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, la cascina era in vendita da almeno due anni e il proprietario, Gianni Vincenti, 45 anni, che l’aveva acquistata nel 1996, aveva iniziato a ribassare i prezzi perché erano “cambiate alcune cose” e non poteva più perseguire il suo progetto, ossia quello di far diventare il cascinale un centro ippico da dare in gestione al figlio Stefano.

Quasi nessuno, però, si era interessato alla struttura, a parte una persona di Torino che lo scorso aprile aveva letto l’annuncio on line, ma che poi, di fronte al prezzo di 700.000 euro, aveva rifiutato l’offerta.

Poi i prezzi sempre più bassi fino ad arrivare a 250.000 euro ma ancora niente. Nessuno voleva comprare quella struttura che occupava una superficie totale di 30.000 metri quadrati tra scuderie per cavalli, campo in sabbia, tettoia, abitazione padronale su tre livelli di quasi 500 mq, dependance di 160 mq, terrazzo di circa 80 mq, tutto ristrutturato con materiali di pregio, parco con alberi di alto fusto e 20.000 mq di terreno adibiti a paddock.

E lunedì notte la tragedia. Quel “vero affare”, come si leggeva nell’annuncio su internet, immerso tra le colline del Monferrato si è sbriciolato in mille pezzi, distrutto da qualcuno che, scientemente, ha piazzato delle bombole con dei timer al solo scopo di far crollare tutto. Senza, però, immaginare che in quell’inferno di cemento, mattoni e polvere avrebbero perso la vita tre giovani Vigili del Fuoco, tre vite spezzate mentre stavano facendo il proprio dovere.

Resta l’interrogativo: perché?

Stamane, intanto, il medico legale ha eseguito l’esame esterno sui corpi dei tre pompieri. Ancora da decidere se eseguire le autopsie o se basterà tale analisi per definire la causa dei decessi, riconducibili comunque ad un pluritraumatismo da schiacciamento.

Per quanto concerne le indagini, al momento, non ci sarebbero ulteriori novità rispetto a ieri. Tuttavia è stato appurato che quelli usati per far crollare il cascinale di Quargnento sono ordigni rudimentali, ossia strumenti che ci si può facilmente senza ricorrere alla criminalità organizzata.