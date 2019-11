Ilva al capezzale: quando anche l’acciaio trema… ma non troppo

di Renzo Riva – Sulla crisi dell’Ilva tenterò di spiegare perché non siamo alla frutta.

In italia s’è fatto di tutto per rendere inutile l’energia termoelettronucleare per cui, fra poco, chiudera la maggior parte delle acciaierie occidentali perché sono da lasciare al terzo e al quarto mondo, dove possono inquinare a volontà con l’energia elettrica prodotta col carbone e altri derivati fossili, e non osservare le buone norme sulla sicurezza e delle minime protezioni sociali, esattamente come accadde per le lavorazioni del cotone che, negli anni ’80, provocarono la completa chiusura delle sue manifatture di massa per dare il via all’era della deindustrializzazione nel nostro Paese.

Qualcuno dirà: Dove andranno allora a lavorare le persone per guadagnarsi la zuppa?

Non lo so, anche perché questa domanda non se la pongono i politici votati per amministrare il Paese e non si capisce il perché un giornalista debba per forza avere la risposta in tasca.

D’altronde ci sono i sindacati che sanno tutto e dicono di essere “preoccupati”. Sono gli stessi che, in aiuto a forze non tanto occulte, affossarono l’Italia col referendum del 1987, che comprendeva cinque quesito, tre dei quali l’energia nucleare: localizzazione delle centrali, azzeramento dei contributi ai Comuni che ospitavano centrali nucleari, divieto di partecipazione dell’Enel a impianti nucleari all’estero.

Inutile la proposta dell’assessore regionale alla difesa dell’ambiente, all’energia e sviluppo sostenibile, della regione Friuli di partecipare alla costruzione di un reattore a Krško in Slovenia.

Lasciate che lavori la Romania, la Slovacchia, la Cechia, la Polonia, per citare solo alcune nazioni disposte a lavorare a costi bassi, nonché tutte le acciaierie e i laminatoi venduti nel Mondo dall’azienda di Buttrio che non conoscerà crisi.

E proprio a Buttrio, nella sede della Danieli Automation, quindici giorni fa si è svolta la seconda tappa dell’iniziativa “Le sfide del’innovazione – la siderurgia digitale”. Nella struttura friulana si sono dati appuntamento numerosi produttori di acciaio, ricercatori e tecnici, che hanno analizzato le tecnologie innovative messe in atto da uno dei più grandi produttori di impianti siderurgici del mondo e le conseguenze di tali innovazioni nella filiera dell’acciaio. È stata inoltre approfondita la digitalizzazione come strumento per evolvere la produzione di acciaio e più in generale dei processi industriali. Durate il convegno hanno preso la parola, fra gli altri, Antonello Mordeglia, presidente della Danieli Automation e Emanuele Morandi, presidente di Siderweb. Alla fine, al di là di tutte le teorie dell’industria siderurgica 4.0, produttori di acciaio, tecnici e ricercatori si sono trasferiti in Croazia, a Sisak, dove è stato installato il primo impianto in acciaieria su forno elettrico da 70 tonnellate.

A noi tutti è assegnata la parte degli spettatori dl “fine impero”.