La scelta di Novi e Tortona a favore dell’inceneritore è un bagno di sangue per i cittadini in termini economici

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, mio malgrado (a me piace la vita comoda) devo scrivere sulle vicende provinciali che riguardano lo smaltimento dei rifiuti. Nella nostra provincia, oltre ad avere il record di discariche che sono dieci, ovvero una per circa 40.000 abitanti quando la media nazionale è di una discarica ogni 250.000 abitanti, grazie alle città di Novi e Tortona avremo anche un termovalorizzatore – eufemismo che sta per inceneritore – per il fatto che le rispettive giunte capeggiate dai sindaci leghisti Cabella (Novi) e Chiodi (Tortona) hanno rinunciato al metodo porta a porta che consente lo smaltimento differenziato. Evidentemente i due sindaci sono convinti che novesi e tortonesi siano un’etnia di idioti che non sono in grado di gestire il porta a porta (metodo Contarina) e così ritengono più semplice buttare dentro un caldaione la rumenta con la scusa di produrre energia, elettrica e termica. Che è una balla ciclopica in quanto Egea, che gestisce il teleriscaldamento in provincia, produce acqua calda bruciando metano che compra da Amag. La cosa è ancora più sorprendente per il fatto che a Castellazzo Bormida esiste un’efficientissima azienda che produce biometano, la EF Tecnologie, che potrebbe essere molto utile per risolvere il problema. Infatti raccoglie la Forsu (frazione organica rifiuto solido urbano) da cui ottiene biogas, biometano ed energia elettrica. Ma non è finita in quanto, dopo avere sottoscritto un contratto con la Regione Piemonte per l’attuazione del Metodo Contarina (il porta a porta), nel caso non si onorassero gli impegni bisogna pagare delle penali che sono altissime. Nel contratto infatti si legge: “Se non è raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l’obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;

b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;

c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;

d) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;

e) 0,25 euro ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;

f) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi”.

Tenendo conto che la media provinciale di produzione di spazzatura pro capite è di mezza tonnellata all’anno, una famiglia composta da 4 persone dovrà pagare una sanzione di circa 1,2 euro, per cui Novi e Tortona insieme dovranno pagare circa 70.000 euro di penale alla Regione Piemonte.

A ciò si aggiunge il costo del termovalorizzatore che si aggira intorno ai 25 milioni che si pensa di ammortizzare in 20 anni. Sono costi astronomici quando con la raccolta differenziata tutto ciò sarebbe scongiurato.

E io pago.