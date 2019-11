L’acquese Laura Ferrari campionessa europea di karate

Acqui Terme – Si sono svolti a Odense, in Danimarca, gli undicesimi Campionati Europei di karate. Fra le donne è giunta al primo gradino del podio Laura Ferrari, classe 1971, nata ad Acqui Terme, nella categoria Veterani nella specialità di Kumite individuale. Si tratta di un importante risultato ottenuto dall’Asd Budokai Dojo di Acqui Terme.

“Non mi sarei mai aspettata – ha dichiarato la campionessa europea – di tornare a casa con un nuovo titolo europeo dopo un’assenza, da agonista, di circa due anni. La fiabesca atmosfera della città natale di Hans Christian Andersen, con le case colorate dai tetti spioventi, ha reso la mia vittoria ancora più magica. Voglio ringraziare il maestro Salvatore Scanu e i nostri allievi che ci permettono a ogni lezione di migliorare, al presidente UKS Italia e un grazie a mia madre e a tutti coloro che in questi anni mi hanno incoraggiato e mi danno la spinta emotiva per affrontare sempre nuove sfide”.

Il primo cittadino, Lorenzo Lucchini, si è congratulato pubblicamente con la campionessa. Nelle prossime settimane sarà previsto un incontro per congratularsi personalmente e ringraziarla per aver onorato in ambito internazionale la città di Acqui Terme.

“È una grande soddisfazione – ha affermato il sindaco – potermi congratulare con sportivi che riescono a raggiungere traguardi importanti nel contesto internazionale. Rinnovo a lei i miei complimenti e quelli di tutta la Città per il risultato ottenuto e le auguro nuovi entusiasmanti successi nella vita e nello sport”.