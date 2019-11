Lions e Leo insieme per le comunità alluvionate

Alessandria – I Lions e i Leo intervengono con un contributo di 12.000 euro, equamente distribuito, in aiuto alle popolazioni dei comuni di Gavi e di Castelletto d’Orba dove si sono registrati i danni maggiori a seguito dei recenti eventi alluvionali.

In particolare, per quanto riguarda Gavi, i fondi pari a 6.000 euro sono stati destinati all’istituto scolastico comprensivo “De Simoni” e alla scuola materna “Principe Oddone” per l’acquisto di materiale didattico, informatico e di un defibrillatore andato distrutto a causa dell’alluvione.

A Castelletto d’Orba, analogo contributo di 6.000 euro è stato assegnato al Comune per far fronte alle esigenze immediate di famiglie che versano in difficoltà economiche le cui abitazioni sono state gravemente danneggiate, per l’acquisto di elettrodomestici di primaria necessità come cucine, frigoriferi e stufe.

L’intervento è stato possibile grazie alla sensibilità del Distretto Leo 108 Ia2, coadiuvato dai Distretti Leo italiani, dal Distretto Lions 108 Ia2 e dai Club di Gavi e Colline del Gavi e di Ovada.

L’iniziativa è stata ratificata tramite una convenzione firmata dal governatore del Distretto 108 Ia2, Alfredo Canobbio, rispettivamente con i sindaci di Gavi, Rita Semino e di Castelletto d’Orba, Mario Pesce e i presidenti dei Club Lions di Gavi, Fabio Bottaro e di Castelletto d’Orba, Augusto Compalati.

«Questo intervento – ha dichiarato il governatore Alfredo Canobbio – testimonia lo stretto legame fra i Lions e le comunità locali, un concreto aiuto a quanti, con coraggio e caparbietà, lavorano per costruire un futuro più sereno per le loro famiglie. Oltre agli interventi a favore di Gavi e di Castelletto d’Orba, ci stiamo attivando anche a favore del centro Paolo VI di Casalnoceto che ospita persone, in prevalenza minorenni, diversamente abili. Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lion».

Viva soddisfazione è stata espressa dai primi cittadini dei due comuni interessati.

«Come sempre quando c’è una qualunque esigenza sul territorio la risposta dei Lions è immediata e puntuale — dice Rita Semino, Sindaco di Gavi — e anche in questo drammatico frangente hanno individuato diversi fronti di intervento e dato la priorità all’istruzione dei nostri ragazzi; è confortante sapere che il territorio è una priorità condivisa».

E di priorità condivisa parla anche Fabio Bottaro presidente del Lions Club Gavi e Colline del Gavi: «Non può che essere così, la forza del Lions Clubs International è proprio quella di essere capillare sul territorio ed essere pronti a intervenire immediatamente al fianco delle istituzioni per cercare di fare la differenza».

Augusto Compalati, presidente del Lions Club di Ovada: “Quanto accaduto lo scorso 21 ottobre, ci ha ricordato una volta di più cosa significhi per la nostra associazione l’importanza della presenza sul territorio cercando, per quanto possibile, di dare una mano e tenere viva la vocazione al servizio, che è il motto stesso dei Lions in tutto il mondo: “We serve”.

Un segnale di ottimismo arriva dalla presidente del Distretto Leo, Erika Franco «Come soci di un Distretto ci siamo sentiti chiamati in prima battuta a dare una mano: esser LEO significa esser pronti ad intervenire quando c’è bisogno, a maggior ragione per aiutare il nostro territorio e le nostre comunità. Dopo la tempesta, arriva sempre l’arcobaleno!».