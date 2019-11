Esplosione di Quargnento: spunta qualche nome, le indagini continuano

Alessandria – Proseguono le indagini sull’esplosione che ha distrutto la bella casa rurale di Gianni Vincenti, 55 anni, che non si dà pace per quello che è successo. Agli inquirenti avrebbe negato che vi fossero stati dissidi col figlio trentenne, nonostante qualche voce circolante in paese, mentre avrebbe fatto qualche nome di chi, secondo lui, avrebbe potuto mettere in atto quello che sarebbe, in questo caso, un regolamento di conti. Sì, ma di che conti si tratta? Vincenti aveva ristrutturato quella casa nel 1996. Sarebbe stata la casa di famiglia per tutta la vita, ma le cose hanno iniziato a complicarsi, l’attività del Vincenti (mediazioni e viaggi) ha iniziato a ridursi e lui l’ha messa in vendita. Qualcuno avrebbe avanzato l’ipotesi di ingenti debiti non onorati, ma anche in questo caso i presunti creditori non avrebbero avuto nessun interesse a distruggere un bene su cui avrebbero potuto rivalersi.

È una storia strana, per la quale non è ancora chiaro il movente mentre lascia perplessi la scelta operata da chi ha piazzato quelle bombole di Gpl collegate fra loro e quei timer che hanno innescato l’esplosione. Le ipotesi di reato sono il crollo di edificio e l’omicidio plurimo. I carabinieri hanno interrogato a lungo il Vincenti insieme a familiari e conoscenti, mentre il luogo della tragedia è stato esaminato dai reparti del Ris dei carabinieri di Parma e del Nia (Nuclei investigativi antincendi) dei vigili del fuoco di Torino e di Roma.

Come sappiamo, nell’esplosione sono morti tre vigili del Fuoco: Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonio Candido. Tre i feriti: i pompieri Giuliano Dodero e Luca Trombetta, e il carabiniere Roberto Borlengo. Intanto è stata disposta l’autopsia sulle salme, per cui stamane è atteso il nulla osta. Nel pomeriggio sarà allestita la camera ardente al comando dei vigili del fuoco. I funerali domani in Duomo.