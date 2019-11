La tortonese Ronchi segretario comunale a Rozzano

Tortona – La dottoressa Simona Ronchi, 49 anni di Tortona, è il nuovo segretario generale del Comune di Rozzano (MI), 45.000 abitanti, tra i più importanti della cintura di Milano . Una nomina prestigiosa per una professionista seria e preparata che si è sempre contraddistinta nella trasparenza degli atti amministrativi nonché nell’attività anticorruzione della Pubblica Amministrazione. Laureata all’Università di Pavia, dopo aver vinto vari concorsi pubblici, prima come funzionario, poi come dirigente e dopo aver frequentato e acquisito titoli con master di secondo livello all’Università LUISS a Roma, ha svolto la professione di segretario comunale, prima di approdare a Rozzano, in vari comuni dell’alessandrino e al Comune di Opera (MI).