Minorenne sorpreso dai Carabinieri mentre spacciava droga ai coetanei nel parcheggio della Biblioteca di Tortona

Tortona – Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del consumo e dello spaccio di stupefacenti in ambito minorile, martedì i Carabinieri di Tortona hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un diciassettenne tortonese di origine extracomunitaria.

Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine per dei precedenti analoghi, è stato sorpreso in possesso di circa otto grammi di hashish. La droga, in procinto di essere ceduta ad gruppo di minorenni nel parcheggio della biblioteca civica, è stata sequestrata.

Al giovane sono stati inoltre sequestrati 115 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.