Nel nostro piccolo, anche noi, “Popolo di Alessandria Oggi”, non ci arrenderemo mai

di Andrea Guenna – “Andremo avanti fino alla fine. Combatteremo sui mari e sugli oceani, combatteremo con fiducia crescente e con forza crescente nell’aria, difenderemo la nostra isola a qualunque costo. Combatteremo sulle spiagge, combatteremo nei luoghi di sbarco, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline: non ci arrenderemo mai”. Questa frase fa parte del sublime e commovente discorso di Winston Churchill pronunciato alla Camera dei Comuni il 4 giugno 1940, subito dopo la drammatica sconfitta anglo-francese nella battaglia di Dunkerque. Quando tutto sembrava perduto, i nostri fratelli britannici hanno rialzato la testa e, da leoni quali sono, più forti e determinati di prima, sotto le bombe della Luftwaffe, ancorché feriti, non hanno perso la speranza ed hanno lottato fino ad avere ragione della bestiale violenza di Hitler e dei nazisti.

Ebbene anche noi di Alessandria Oggi, nel nostro piccolo, urliamo: “Non ci arrenderemo mai”. E lo facciamo coi tantissimi amici che ci sostengono, che ci leggono ormai da più di dieci anni, che condividono le nostre battaglie contro la corruzione, la malavita organizzata che ci sta riempiendo di discariche e di detriti, l’ecomafia che sta ammorbandoci l’aria e l’acqua, la corruzione politica che fa dei bisogni primari un business a danno del cittadino, le menzogne gabellate per verità. Da dieci anni siamo rimasti noi, davanti a loro, a dire basta. Noi, armati solo della penna contro chi ha soldi e mezzi tremendi. Siamo noi che, scampati all’ultima trappola, gridiamo in faccia a loro: “Non ci arrenderemo mai!”.

E a noi ripetiamo: “Avrà ragione chi non fu mai stanco e non sarà mai stanco. La vera Italia è bella e merita la suprema devozione” (Gabriele D’Annunzio).