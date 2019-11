Pernigotti, saltato l’appuntamento di lunedì prossimo a Roma per la firma della nuova cassa integrazione. Quali futuri scenari per i dipendenti?

Novi Ligure – Quella della Pernigotti è una, purtroppo, triste telenovela che si sta portando avanti da ormai un anno esatto e noi di Alessandria Oggi abbiamo sempre documentato tutte le varie fasi della vicenda.

Era, infatti, precisamente il 6 novembre 2018 quando arrivò, come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, la notizia che la proprietà turca della fabbrica novese, dei fratelli Toksoz che erano subentrati nel 2013, aveva intenzione di chiudere la storica azienda di viale della Rimembranza, lasciando a casa cento dipendenti.

Nei piani dell’azienda c’era, infatti, lo smantellamento della parte produttiva e il mantenimento del marchio e della rete commerciale, che serviva dunque a vendere prodotti fatti in Turchia, a partire dalla crema spalmabile che già era prodotta in Anatolia.

Ovviamente furenti furono le reazioni dei sindacati che avevano subito promesso battaglia: “Vogliono licenziare e chiedere la cassa integrazione per cessazione di attività appena reintrodotta tramite il decreto Genova. Noi chiediamo che si utilizzi la “cig” per crisi, in modo da avere più tempo per trovare soggetti potenzialmente interessati a rilevare l’impresa” aveva dichiarato Marco Malpassi, segretario della Flai-Cgil di Alessandria.

La notizia che i turchi volevano tenersi il marchio era stata definita “inaccettabile” dai sindacati che avevano, da subito, annunciato mobilitazioni.

Da allora di cose ne sono successe, come l’interessamento di alcune note aziende dolciarie per lo storico marchio novese: su tutte la Sperlari, la Spes e la Venchi.

Ma di concreto, alla fine, cos’è successo?

I dipendenti continuano ad essere sempre in bilico, il futuro è tutt’altro che roseo e l’ultimo atto di questa telenovela si è consumato oggi con la notizia che l’incontro fissato a Roma al Mise, il Ministero del Lavoro, per lunedì prossimo, 11 novembre, è saltato.

Dunque adesso cosa accadrà? Ripercorriamo gli ultimi avvenimenti.

Il 5 febbraio di quest’anno era stato sottoscritto tra azienda e sindacati l’accordo per cassa integrazione per cessazione dell’attività, seppure condizionata alla reindustrializzazione della fabbrica di viale della Rimembranza. La durata dell’ammortizzatore sociale è di appena un anno e scadrà infatti il 5 febbraio prossimo, fra meno di tre mesi.

Per tutelare, dunque, i circa 80 dipendenti, occorrerà sottoscrivere al più presto una nuova cassa integrazione, la stessa, tra l’altro, richiesta dai sindacati alla Pernigotti quando la proprietà, il 6 novembre 2018, annunciò nella sede dell’Unione Industriali ad Alessandria la volontà di chiudere lo stabilimento.

Secondo quanto fatto sapere dalla proprietà turca, sarà richiesta una cassa integrazione per crisi aziendale, che avrà una durata di almeno due anni oltre ad altri ventiquattro mesi di disoccupazione per i lavoratori.

Ma per fare tutto questo, come anche spiegato dal sindacato Uila Uil, “occorre che la causale della cassa integrazione debba essere modificata da “chiusura” a “crisi” e quest’ultima retrodatata al 5 febbraio 2019. In questo modo, dal 5 febbraio prossimo ci sarà un altro anno di tempo e nessuno sarà licenziato come era previsto in precedenza. La convocazione per l’11 novembre era senz’altro positiva poiché significava che il piano industriale è pronto ed è stato valutato positivamente dai tecnici ministeriali in vista del tavolo convocato al Mise il 14 novembre”.

Ma l’incontro previsto lunedì prossimo è saltato e dunque adesso che scenari si aprono? L’ipotesi dei sindacati è che il 14 novembre si affrontino sia l’argomento della cassa integrazione sia quello del piano industriale, con il numero dei lavoratori necessari e di quelli che dovranno invece essere accompagnati verso la pensione.

Sarà così?

Non resta che attendere questo ulteriore “step” di una telenovela che davvero pare non avere fine e piena di colpi di scena e di imprevisti.