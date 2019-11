Cuneo, picchiarono ventunenne con calci, pugni e cinghiate in un parcheggio sotterraneo per rubargli il portafoglio: tre arresti

Cuneo – Non poteva certo immaginare un ventunenne ecuadoregno che la notte dell’11 luglio, era un giovedì, sarebbe per lui diventata un incubo.

Il giovane aveva conosciuto, in via della Pieve, durante una serata in un locale, tre ragazzi, più o meno della stessa età. Una serata, appunto, come tutte le altre, passata a bere qualche drink e parlare di ragazze, tra sorrisi e battute.

Poi, all’alba, per riempire lo stomaco, lui e i tre si erano fermati da un panettiere che apriva i battenti. L’intento del ventunenne era quello di offrire loro la colazione e, invece, poco dopo, in un parcheggio sotterraneo di via Boves, la brutale aggressione: calci, pugni e addirittura cinghiate, con il branco poi sparito nel nulla con il cellulare e il portafogli della vittima, all’interno del quale c’erano 800 euro in contanti, soldi che al giovane ecuadoregno servivano, secondo quanto poi scoperto dagli inquirenti, per trovare sistemazione in una località della riviera, dove avrebbe dovuto andare a lavorare nei giorni successivi. I rapinatori, dunque, non avevano colpito a caso.

Coperto di sangue, il volto tumefatto, la vittima aveva allertato il 118, e poi si era presentato in Questura poco dopo l’accaduto, intorno alle 5 del mattino.

La Squadra Mobile si era subito messa all’opera individuando alla fine, la scorsa settimana, i tre responsabili, già noti alle Forze dell’Ordine nonostante la giovane età: R.H., 18 anni, di Cuneo, S.B., ventenne di Chiusa Pesio, e M.M., un giovane che al momento dei fatti non aveva ancora raggiunto la maggiore età.

La Polizia ha proceduto al loro arresto, in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Le accuse sono di rapina in concorso aggravata e lesioni personali aggravate.

I maggiorenni sono stati portati al carcere di Cerialdo, mentre il minorenne è stato sottoposto all’obbligo di dimora.