Ricollocati a Quattordio alcuni dei 42 lavoratori della Ppg Industries di Felizzano che chiuderà nel 2020

Felizzano – Si apre un piccolo spiraglio di speranza per i lavoratori della Ppg Industries, 42 in tutto, di Felizzano. L’azienda, specializzata nella produzione di vernici in polvere per elettrodomestici, è destinata a chiudere i battenti nel 2020 ma le trattative, ancora in corso, con le parti sociali sulla ricollocazione dei dipendenti hanno fatto filtrare la possibilità di una disponibilità di poco più di dieci posti per lo stabilimento di Quattordio, sempre del gruppo Ppg, ma produttore di vernici per auto.

Per motivi logistici, questa sarebbe la soluzione migliore.

Qualche unità, invece, potrebbe essere destinata nelle sedi di Milano e Bologna mentre il processo di accompagnamento alla pensione attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali riguarderebbe quattro persone.

I sindacati, però, puntano alla ricollocazione del maggior numero possibile dei dipendenti.

Nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più.