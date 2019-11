A piedi sulla Cuneo-Asti, venticinquenne albanese è travolta e uccisa da un’auto

Alba – È avvolta nel mistero la morte di una giovane albanese, Isabella Lekaj, 25 anni, che la sera di mercoledì è stata travolta da un’auto sull’autostrada Cuneo-Asti.

Abitava ad Alba, in località Piana Biglini ed era originaria della cittadina di Lezhë, dove la famiglia vorrebbe che venisse sepolta.

Aveva studiato all’Apro per diventare parrucchiera e per alcuni anni aveva avuto un negozio in via Gazzano, nel centro storico della cittadina delle Langhe.

Ancora incredula la famiglia, sconvolta dal dolore di una morte che pare non avere spiegazioni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane albanese ha parcheggiato la sua utilitaria in una piazzola dell’autostrada. Poi si è incamminata contromano sulla A33, nella corsia in direzione di Cuneo, tra Castagnito e Alba. È stata travolta e uccisa da un’auto il cui giovane al volante, subito dopo l’incidente e sotto shock, ha chiamato i soccorsi.

La Polstrada di Bra ha svolto i rilievi, sentito i testimoni e sequestrato l’auto: non aveva guasti e c’era carburante. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Alba e il 118: l’autostrada è rimasta chiusa verso Cuneo per alcune ore.

La Procura di Asti ha aperto un fascicolo sulla vicenda. È stata disposta l’autopsia: l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto deliberato della giovane.