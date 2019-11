Addio a Fred Bongusto, artista sensibile e intelligente

Roma – Fred Bongusto è morto la notte scorsa verso le tre e mezzo, nella sua abitazione a Roma. Aveva 84 anni e da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto. Il celebre cantautore era nato a Campobasso il 6 aprile del 1935 e si chiamava Alfredo Antonio Carlo Buongusto. Fu molto popolare negli anni Sessanta e Settanta come cantante confidenziale che spopolava in quegli anni e giunse al successo col suo brano più noto. Uno dei suoi successi internazionali fu la canzone Una rotonda sul mare del 1966. Si è ispirato apertamente allo stile musicale di Louis Armstrong e a quello confidenziale alla Nat King Cole. Molti i suoi successi: dopo “Una rotonda sul mare” si ricordano “Spaghetti a Detroit”, “Frida”, “Doce doce” e “Malaga”. È stato anche un eccellente compositore, autore di colonne sonore per film come “Matrimonio all’italiana”, “Malizia”, “Un dollaro bucato”. Ma il brano più bello è stato forse, per i critici musicali, “Un’estate con te” del 1976 che ha dovuto vedersela in classifica con “Non si può morire dentro” di Gianni Bella che ha fatto saltare il banco con milioni di dischi venduti. E Bongusto non ha avuto il successo sperato. Lo ricordiamo proprio con questo splendido brano col quale lo salutiamo per l’ultima volta.

Ciao Fred.