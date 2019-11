Da Associazione SpazioIdea

Spazio all’Idea 2019/2020 è uno spazio alla Polis, un tour letterario e culturale in Alessandria.

La Cultura, attraverso le sue varie declinazioni: non solo libri ma anche eventi collegati diventa mezzo o pretesto di socializzazione spontanea.

Nasce dalla rete interassociativa di Associazione SpazioIdea, Circolo Provinciale della Stampa, Circolo Filatelico Numismatico di Alessandria.

Secondo appuntamento

Sabato 16 novembre, alle ore 18:00 nella Sala Belle Epoque dell’Hotel Alli Due Buoi Rossi incontro con il Dott. Fabio Tirelli, psicoterapeuta eclettico umanista autore del libro “Le Nottole di Minerva” edizioni Albatros Il Filo. L’appuntamento è organizzato con Bottega Ferrari in collaborazione con OfficinaCittàSolidale

Nottole di Minerva è una raccolta di testi nati dalle riflessioni sviluppate nel corso di alcune conferenze tenute dall’autore che intrecciano la contemporaneità e tematiche legate alla spiritualità. Ogni capitolo propone argomenti con una propria indipendenza narrativa, spaziando dall’evento sindonico alla scrittura come antidoto a qualunque tentazione di declassare il Male, e ancora, la donna come esemplificazione della Grazia Divina per concludere con la relazione tra massoneria e fiabe, e molti altri, in ognuno dei quali l’autore riesce a stupire il lettore che ritrova il binomio contemporaneità/spiritualità anche in ambiti inaspettati.