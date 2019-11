Espulso per almeno cinque anni dall’Italia, la Polizia lo trova ad Asti a parlare con amici: nuovamente rimpatriato

Asti – Era già stato espulso dall’Italia l’anno scorso, a luglio. È tornato ad Asti ma la polizia lo ha ritrovato e lo ha condotto al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino.

Si tratta di un trentottenne albanese, senza fissa dimora, che gli agenti hanno trovato in piazza Roma. Era insieme ad altri due connazionali ed un italiano di 45 anni, di Asti. Stavano discutendo animatamente. L’astigiano riferiva di aver chiamato il numero di emergenza poiché vittima di uno scherzo dei tre conoscenti. Ha riferito, però poi, di essersi sbagliato, perché non c’era nessuna rapina in corso. I quattro sono stati identificati. Uno di loro, l’albanese di 38 anni, non sarebbe dovuto rientrare in Italia per almeno cinque anni, come previsto dal provvedimento che pendeva su di lui.

Accompagnato in questura dagli agenti, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza fino al processo per direttissima che ha disposto nuovamente il rimpatrio.

Scarcerato, è stato portato al Cpr di Torino, in attesa del volo per Tirana.