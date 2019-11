In fiamme vagone: treno fermato a Valmadonna

Valmadonna – Intervento dei Vigili del Fuoco, questa sera per un incendio divampato nel vagone di un treno che percorreva la tratta tra Valenza e Alessandria. I convogli si sono fermati alla stazione di Valmadonna.

Le fiamma hanno iniziato a divampare intorno alle 19. Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Alessandria, sul posto insieme alla Polfer. I passeggeri sono stati fatti scendere dal treno per fortuna senza alcuna conseguenza.

L’intervento è terminato intorno alle otto e quaranta. Ancora da capire le cause dell’incendio.