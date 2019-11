L’abbraccio di Alessandria ai Vigili del Fuoco morti a Quargnento: in Duomo i funerali di Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido

Alessandria – Migliaia di persone hanno affollato, stamane, piazza del Duomo ad Alessandria per rendere omaggio ai Vigili del Fuoco Marco, Matteo e Antonino, morti a Quargnento, nel giorno dei funerali di Stato.

Schierate tutte le forze dell’ordine, oltre a centinaia di Vigili del Fuoco.

Erano presenti anche i colleghi di Villanova d’Albenga che erano con Antonino Candido fino a qualche mese fa.

Non ha fatto mancare la sua presenza Giuliano Dodero, ferito nell’esplosione di Quargnento.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato assieme al ministro dell’interno Luciana Lamorgese, al presidente della Regione Alberto Cirio e al sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

I feretri avvolti nel Tricolore sono arrivati poco dopo le 11, davanti alla Prefettura, ciascuno a bordo di un’autoscala.

La sirena dei Vigili del Fuoco è suonata nel momento in cui le bare sono state tirate fuori dalle autoscale per avviarsi in Cattedrale.

Presente alle celebrazioni il Vescovo di Alessandria, Guido Gallese. Sono intervenuti, inoltre, don Stefano Tessaglia, cappellano dell’ospedale di Alessandria, Roberto Pascoli, ex portavoce del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria e il vigile del fuoco Mario Pastore.

La messa è, poi, continuata con la lettura della preghiera di Santa Barbara.

E ancora le note del silenzio. Un vigile del fuoco, alla tromba, le ha fatte risuonare sotto le arcate del Duomo.

A fine celebrazione, un applauso interminabile, riecheggiato fra piazza Duomo e piazza Libertà. All’uscita dalla chiesa ancora applausi, applausi per questi tre ragazzi, tre eroi, morti facendo il loro dovere.

I colleghi da tutta Italia si sono schierati in un cordone di protezione al passaggio dei feretri.