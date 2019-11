Violenze e minacce di morte sulla compagna, rapina e lesioni personali: in manette un cinquantatreenne vercellese

Vercelli – Il suo era un “curriculum” costellato di episodi di violenza, commessi tra il 2009 e il 2018. Maltrattamenti in famiglia, soprattutto, e violenza sessuale nei confronti della convivente oltre a reati quali rapina, lesioni personali, minacce.

Si tratta di un cinquantatreenne vercellese che, adesso, dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

La polizia ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura presso il tribunale di Vercelli e ha arrestato l’uomo.

Tra gli episodi che gli sono stati contestati, ve ne è uno gravissimo che risale al 2011, quando le forze dell’ordine erano intervenute nella sua abitazione, chiamate da un vicino di casa che aveva sentito urla provenire dall’appartamento.

Quando gli agenti erano entrati, lui aveva provato a far passare l’accaduto come un incidente domestico. Ma gli agenti non si erano fatti ingannare.

Un altro episodio, ancora più grave, risale al 2015 quando l’uomo aveva cercato di violentare la convivente che si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui. In quell’occasione gli agenti erano arrivati appena in tempo. Giunti sul posto erano riusciti a bloccare l’uomo prima della violenza, con la donna già spogliata con la forza e senza indumenti intimi.

Anche fuori dalla mura domestiche il cinquantatreenne aveva avuto a che fare con la giustizia come quando aveva litigato con un automobilista per questioni legate alla viabilità.

Anche in quel caso solo l’intervento della polizia aveva evitato il degenerare della lite.

Dopo che è stato emesso l’ordine di carcerazione negli scorsi giorni l’uomo è stato raggiunto dagli uomini della sezione catturandi della mobile cittadina, che lo hanno arrestato. Portato nella casa circondariale di Vercelli dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione.