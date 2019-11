Alpini: niente adunata ad Alessandria nel 2021, vince Udine

Milano – Niente da fare. Non sarà Alessandria ad ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini nel 2021. A vincere è stata la città di Udine.

Il verdetto dei consiglieri nazionali degli Alpini è stato emesso stamane, intorno alle 11, nella sezione di Milano.

I rappresentanti delle quattro sezioni italiane ancora in lizza avevano quindici minuti a testa per promuovere la loro città.

Alessandria ha perso al ballottaggio 16-6: alla prima votazione erano state eliminate Matera e Brescia, le altre due città che avevano presentato la candidatura.

La delegazione alessandrina degli Alpini era rappresentata a Milano dal presidente Bruno Dalchecco, dal vicepresidente vicario Corrado Vittone, dal vicepresidente Mario Venezia, dal consigliere Marco Gobello e dall’addetto stampa Daniele Bertin.