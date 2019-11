Fermato per omicidio il proprietario della cascina esplosa a Quargnento

Alessandria – Giovanni (Gianni) Vincenti, 55 anni, il proprietario della casa di campagna saltata in aria a Quargnento tra il 4 e il 5 novembre per l’esplosine di tre bombole di Gpl, innescate da un timer, che ha causato la morte di tre pompieri e il ferimento di altri due vigili del fuoco ed un carabiniere, è stato fermato stanotte dai carabinieri di Alessandria, che conducono le indagini, per disastro doloso, omicidio plurimo e lesioni volontarie. L’uomo era il principale sospettato già da alcuni giorni ma il fermo è stato effettuato dopo la grande manifestazione funebre di ieri in onore dei tre vigili del fuoco morti tragicamente nell’esplosione, scelta effettuata per scongiurare eventuali ritorsioni nei suoi confronti. Tutto è stato deciso correttamente nel pieno rispetto delle più stringenti norme di ordine pubblico a garanzia dell’incolumità personale. La posizione di Vincenti s’è fatta sempre più delicata nel corso dell’interrogatorio che è iniziato verso le quattro del pomeriggio, tant’è che verso le nove di sera è arrivata in caserma l’avvocato Laura Mazzolini per assisterlo. Dopo quattro ore e mezza, verso l’1:35, la dottoressa Mazzolini è stata vista uscire mentre, verso le 2:30, dal Comando giungeva la notizia del fermo di polizia giudiziaria che il Vincenti era in stato di fermo. L’hanno portato via intorno verso le 3:15.

“Ho assistito all’interrogatorio, non posso dire nulla – ha detto l’avvocatessa lasciando gli uffici dell’Arma in piazza Vittorio Veneto -, penso che tra poco avrete delle dichiarazioni ufficiali”. Dopo poco infatti è stata diramata la nota dei carabinieri con la notizia del fermo. Nessuna dichiarazione da parte del procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, mentre lasciava in auto il Comando provinciale dei carabinieri. I dettagli dell’operazione dei carabinieri, che ha portato al fermo del proprietario della cascina saranno illustrati stamane in conferenza stampa

Gianni Vincenti, 55 anni, abitante in città, da pochi anni era titolare di un sito web per l’organizzazione di viaggi. In precedenza aveva fondato e gestito un maneggio poco distante dalla casa esplosa. È stato appurato che la casa era assicurata.