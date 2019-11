Gaviese in campo per Matteo Gastaldo: l’incasso della gara con il Lucento sarà devoluto all’Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria

Gavi – Quella di domenica sarà una partita diversa da tutte le altre per la Gaviese, impegnata nel campionato di Promozione contro il Lucento.

Il club ha, infatti, deciso di devolvere l’intero incasso del match all’associazione dei Vigili del Fuoco di Alessandria.

Uno dei tre pompieri morti nel crollo del cascinale di Quargnento, Matteo Gastaldo (nella foto) era, infatti, di Gavi.

Un motivo in più, quindi, per andare al campo sportivo per sostenere i ragazzi di mister Guaraldo.

Matteo Gastaldo e gli altri Vigili del Fuoco erano stati fondamentali negli ultimi giorni per affrontare i tanti disagi provocati dall’alluvione.

In onore di Matteo Gastaldo e dei Vigili del fuoco scomparsi, le giovanili e la prima squadra della Gaviese scenderanno in campo con il lutto al braccio e prima di ogni partita sarà osservato un minuto di silenzio.