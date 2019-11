Vincenti ha confessato: “Volevo i soldi dell’assicurazione ma non volevo uccidere”, fermata anche la moglie, sospettato il figlio

Alessandria – Giovani Vincenti, 55 anni di Alessandria, ha confessato di aver pianificato e messo in atto l’esplosione della bella casa di campagna di Quargnento di cui è proprietaria la moglie – anche lei indagata per gli stessi reati – per incassare i soldi dell’assicurazione. Sarebbe pieno di debiti e molte volte i creditori lo avrebbero minacciato per essere pagati. La disperazione l’avrebbe spinto ad escogitare l’esplosione dell’immobile – che, secondo il piano, avrebbe dovuto andare distrutto – per poi incassare il premio di un’assicurazione estesa al fatto doloso stipulata nell’agosto scorso per un massimale di 1,5 milioni di euro. Un’esplosione – è bene ricordarlo, – che ha causato tre morti e tre feriti.

L’esito delle indagini è stato reso noto stamane in conferenza stampa dal procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri (nella foto), riferendo che l’uomo fermato ha confessato, negando però l’intenzione di volere uccidere. Indagata anche la moglie per gli stessi reati.

Quella notte qualcosa è andato storto in quanto il timer era stato impostato all’1:30 ma accidentalmente c’era anche un settaggio alla mezzanotte. Questo ha portato alla prima modesta esplosione che ha allertato i vigili del fuoco. È lo stesso procuratore Cieri a ricostruire le varie fasi di un’esplosione che doveva essere unica.

“Giovanni Vincenti – ha detto il procuratore capo in conferenza stampa – ha confessato in maniera esaustiva e piena, dando riscontro agli elementi acquisiti durante la perquisizione. L’indagato ha ribadito di avere voluto danneggiare le cose ma ha escluso la volontà omicida”.

Tuttavia anche se l’intenzione di Vincenti era solo quella di danneggiare l’immobile, gli è stato contestato l’omicidio plurimo perché non ha avvertito i soccorritori della presenza delle bombole di gas. Vincenti è dunque ritenuto responsabile dei delitti di disastro doloso, omicidio plurimo, e lesioni volontarie.

Una delle prove decisive contro gli indagati è stato il ritrovamento del libretto di istruzioni del timer ritrovato su un cassettone della camera da letto dei coniugi Vincenti.

Il dottor Cieri ha spiegato: “Le bombole, secondo le dichiarazioni di Vincenti, erano sette, collocate nei vari locali dell’abitazione, aperte perché saturassero gli ambienti e provocassero l’esplosione all’1:30 di notte. Finora ne sono state trovate tre. Il timer era stato settato all’1:30, ma erroneamente un altro timer (o lo stesso con due settaggio, non è chiaro; n.d.r.) era stato settato a mezzanotte. Quindi accidentalmente c’è stata una prima piccola esplosione che ha allertato i vigili del fuoco che poi si sono recati sul posto con i carabinieri”.

Al loro arrivo è scoppiato l’inferno con le conseguenze che sappiamo tutti.