Eccellenza: Russo decisivo, l’Hsl Derthona vince e mantiene saldamente il primato; pareggio per il Castellazzo

Alessandria – Nel girone B del campionato di Eccellenza, vittoria per l’Hsl Derthona in casa contro il Chisola. I Leoncelli si sono aggiudicati i tre punti grazie alla rete realizzata da Russo, colpo di testa in tuffo con pallonetto al portiere.

Pareggio per il Castellazzo. I Biancoverdi, in casa dell’Atletico Torino, hanno terminato il match sull’1-1. Al gol di Medina ha risposto Ecker che nel finale, al 38’ della ripresa, insacca e fa guadagnare ai suoi un punto prezioso.

In classifica il Derthona è sempre primo, a 24 punti, +3 sul Saluzzo. Il Castellazzo sale a 18, al terzo posto.