Quarantenne trovato in un lago di sangue nel parcheggio di piazza Garibaldi

Alessandria – Un quarentenne straniero è stato trovato oggi pomeriggio, intorno alle due e mezza, in un lago di sangue nel parcheggio di piazza Garibaldi ad Alessandria.

L’uomo ha riportato una profonda ferita al collo. Soccorso dal 118, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri per accertare l’accaduto e per raccogliere testimonianze ma, a quanto sembra, nessuno pare aver assistito a quanto avvenuto. Al momento sono al vaglio tutte le ipotesi, dall’aggressione all’incidente. L’uomo è stato trovato con vicino dei cocci di bottiglia.