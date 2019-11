Frontale fra due auto tra Oviglio e Masio: muore giovane di 23 anni

Masio – Tragico incidente stradale, stamane, intorno a mezzogiorno sulla provinciale 245 tra Oviglio e Masio, vicino al castello di Redabue.

Un giovane di 23 anni, Carlo Accornero, è morto in seguito ad uno scontro frontale tra due auto avvenuto lungo un rettilineo.

Altre tre persone sono state ricoverate in ospedale in codice giallo mentre una quarta persona ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale.