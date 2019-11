Il Casale contro il Savona non va oltre il pari ma resta primo in classifica

Casale Monferrato (Casale Fbc 0 – Savona 0) – È finita a reti inviolate l’attesissima sfida del “Natale Palli” tra Casale e Savona, match valido per l’undicesima giornata di andata del campionato di calcio di serie D girone A.

Una gara, nel complesso, equilibrata: primo tempo da classico 0-0 mentre nella ripresa si è visto qualcosa di più e il Casale, soprattutto con Coccolo, ha avuto un paio di grosse occasioni che avrebbero potuto sbloccare il risultato e regalare ai Nerostellati il primato solitario.

Invece è arrivato solo un punto ma per il Casale va bene lo stesso così: i monferrini restano primi in classifica a quota 19 punti assieme a Prato, Sanremese e Caronnese.

Anche al “Palli” si sono commemorate le tre vittime della tragedia di Quargnento, con un minuto di raccoglimento in onore di Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, con una delegazione del distaccamento di Casale Monferrato dei Vigili del Fuoco presente a bordo campo. E sugli spalti lo striscione: “I Vigili del Fuoco non muoiono mai. R.I.P. Eroi”.

La cronaca.

Al 18’, dopo un inizio di gara senza sussulti, Savona vicino al gol con Disabato che mette un bel pallone per la girata aerea di Giovannini, alto sopra la traversa.

Al 22’ Discesa di Mair, tiro cross cha va vicino al sette.

Nella ripresa il Casale sale in cattedra e lo fa, soprattutto, con Coccolo che si fa vedere in due belle occasioni: al 4’ con una discesa personale, anticipato in corner da Tissone, e al 22’ su azione solitaria. Il giocatore monferrino tiene, però, troppo la palla ed è anticipato in angolo da Ghianassi. Sugli sviluppi del corner, ancora Coccolo con un tiro dal limite dell’area, alto.

Al 34’ nitidissima occasione da gol per il Casale: lancio di Di Lernia per Lamesta sulla destra, che dalla linea di fondo, mette in mezzo un cross basso su cui Miello non ci arriva.

Al 45’ Savona vicino al gol: cross di Tripoli, torre di Mehic che mette davanti alla porta Giovannini, Cintoi è provvidenziale a salvare la pora nerostellata.

Al 47′ ultima occasione capitata ancora sui piedi Coccolo, ma il suo diagonale è ribattuto da Vettorel.

Finisce 1-1.

Casale Fbc (4-2-3-1): Rovei; Bianco, Cintoi, Pinto, Villanova; Di Lernia, Vecchierelli (33’st Miello); Mullici (42’st Todisco),Poesio, Coccolo; Mair (12’st Lamesta). A disp.: Tarlev, Graziano, Provera, Brugni, Lanza, Buglio A.. All.: Buglio F.

Savona (4-3-3): Vettorel; Fricano, Ghinassi, Castellana, Tissone; Albani, Disabato, Buratto (20’st Dinane); Giovannini, Siani (28’st Tripoli),D’Ambrosio (12’st Mehic). A disp.: Guadagnin, Brignone, Shekiladze, Amabile, David, Curci. All.: De Paola.

Arbitro: Iannello di Messina.

Ammoniti: Lamesta (C); Albani, Disabato e il tecnico De Paola (S).

Calci d’angolo: 6-1.

Recuperi: 1 + 4