Poche emozioni tra Pro Patria e Alessandria che non vanno oltre lo 0-0

Busto Arsizio (Pro Patria 0 – Alessandria 0) – Dopo i tre punti conquistati al “Moccagatta” contro il Novara, l’Alessandria, fuori casa contro la Pro Patria, 14° di andata del campionato di serie C girone A, non va oltre lo 0-0.

Per la squadra di mister Scazzola, che perde Prestia per infortunio dopo soli 10?, l’occasione più ghiotta arriva quasi a fine gara quando Cambiaso pesca in area Arrighini che da terra calcia di sinistro, ma Tornaghi è miracoloso nell’opporsi.

L’Alessandria, con questo punto, si assesta al quarto posto in classifica, a quota 24 punti.

Nel primo tempo i Grigi devono rinunciare a Prestia dopo soli 10’ causa infortunio e al suo posto entra Dossena.

Di episodi rilevanti non ve ne sono a parte, alla mezz’ora, una scivolata provvidenziale di Lombardoni ad anticipare Arrighini, lanciato a rete.

Nella ripresa gli equilibri in campo non mutano.

Al 47? Arrighini addomestica il pallone di tacco e calcia di poco fuori, mentre al 50? Colai testa i riflessi di Valentini.

Al 65? mister Scazzola inserisce Cleur e Gerace al posto di Celia e Chiarello, mentre al 70? Gilli prende il posto di Suljic.

All’83’ i Grigi vanno vicinissimi al gol: Cambiaso crossa in area per Arrghini che calcia da terra, Tornaghi è miracoloso nel negare il gol all’attaccante dell’Orso Grigio.

Finisce 0-0 e l’Alessandria si piazza, come detto in apertura, al quarto posto, a -9 dalla prima in classifica Monza.

Pro Patria (3-5-2): Tornaghi; Battistini, Lombardoni, Boffelli; Colombo (37’st Palesi), Brignoli (18’st Masetti), Fietta (30′ Bertoni), Pedone (19’st Spizzichino), Galli; Mastroianni, Kolaj (18’st Defendi). A disp: Mangano, Marcone, Molnar, Le Noci, Parker, B Molinari, Ferri. All: Javorcic

Alessandria (3-5-2): Valentini; Sciacca, Cosenza, Prestia (10’pt D); Cambiaso, Chiarello (20’st Gerace), Suljic (26’st Gilli), Castellano, Celia (20’st Cleur); Eusepi, Arrighini. A disp: Crisanto, Ponzio, Akammadu, Sartore, Gjura, Pandolfi, M’Hamsi. All: Scazzola

Arbitro: Galipò di Firenze

Ammoniti: Suljic, Battistini per gioco falloso

Calci d’angolo: 1-8

Recupero: 1+4