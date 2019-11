Morta all’ospedale con la figlia che doveva nascere: è Giallo ad Alessandria, la Magistratura arranca

Alessandria (Viola Molinari) – Nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Alessandria, a volte, invece di festeggiare e dare il benvenuto a chi arriva in questo mondo, si devono organizzare i funerali per chi… se ne va all’altro mondo.

Sono passati quasi 5 mesi dalla morte di una mamma e della sua bambina e ancora non si sa cosa sia successo lo scorso 18 giugno 2019 nella sala operatoria di uno tra i reparti dell’azienda ospedaliera alessandrina dove sui volti delle persone si dovrebbero vedere sorrisi e invece, troppe volte si vedono lacrime. Un reparto dove restano due genitori (quando va bene) oppure uomini soli (quando va peggio e i medici fanno bingo) che in qualche modo devono cercare di guarire da ferite che, in realtà, non si rimargineranno mai.

Ad oggi, gli unici dati certi sono due decessi. Quello di una mamma, Ingrid Vazzola (nella foto a lato) quarantunenne di Oviglio, e della sua bambina. Una bimba che la donna portava in grembo da 8 mesi, che tutti già chiamavano Alice e che, con un’attesa di altre sole 4 settimane, avrebbero finalmente abbracciato.

Ma c’è un altro dato certo: Stefano Mantelli, il marito di Ingrid, quel terribile martedì ha perso metà della sua vita e lotterà fino a quando non saprà la verità. Fino a quando non scoprirà cos’è successo a sua moglie e a sua figlia su quel gelido tavolo operatorio in quella torrida giornata d’inizio estate. Stefano vuole la verità. Tutta la verità. Nient’altro che la verità. La formula che viene recitata nelle aule di tribunale dove, oltretutto, la giustizia dovrebbe essere uguale per tutti. Non smettiamo mai di sperarlo.

Quello di Stefano, come ha più volte dichiarato lui stesso, non è accanimento ma necessità di giustizia. Come deve essere e come è giusto che sia.

Le cartelle cliniche sono state immediatamente sequestrate e le autopsie su mamma e figlia sono state effettuate il 24 giugno. I consulenti del PM, il medico legale Luca Tajana e il ginecologo Carlo Bulgheroni avevano chiesto e ottenuto 60 giorni e poi altri 30 per poter depositare una relazione scritta, entro la fine di settembre. Niente è stato ancora depositato e, oltretutto, non c’è traccia di ulteriori richieste di rinvio da parte dei consulenti.

L’avvocato Vittorio Spallasso, che difende i famigliari di Ingrid, insieme agli avvocati Francesco Sangiacomo e Angela Massa, ci ha fatto sapere che i consulenti del PM, Tajana e Bulgheroni, “dicono di essere ancora in attesa degli esami effettuati sulla placenta”. Il dubbio che non sia proprio la verità sorge però spontaneo, insieme a qualche domanda: perché questo ritardo non giustificato? Perché questa attesa? Perché ci sono ancora solo supposizioni sulla morte di Ingrid e della sua bimba? Un’infezione non vista e non curata che potrebbe aver soffocato il feto? Una emorragia? Un’isterectomia sbagliata? Interventi tardivi? Protocolli non seguiti o protocolli non eseguiti correttamente?

Rapidissima invece nel dare risposte (anzi, non risposte), l’azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio. Tino Goglino e Giuseppe Cormaio, i legali che difendono i ginecologi coinvolti nella vicenda, hanno infatti dichiarato che il loro consulente, Antonio Osculati, “ha presenziato all’autopsia dalla quale nulla è emerso di anomalo e di rilevante nel trattamento chirurgico”.

Certo è che l’emorragia (un sanguinamento inarrestabile) in seguito all’isterectomia (asportazione dell’utero) praticata sulla donna, che nemmeno 20 sacche di sangue e il chirurgo vascolare, chiamato d’urgenza, sono riusciti ad arrestare, ha salvato la paziente. Morta alle 17.45. Un’ora e 45 minuti dopo la sua bambina. Ricordiamo che Ingrid si era rivolta ai sanitari perché aveva febbre alta, forti dolori alla schiena e nausea persistente.

Coinvolti in questa inchiesta, il primario di Ginecologia e Ostetricia Nicola Strobelt (nella foto); i medici del Pronto Soccorso che hanno preso per primi in carico Ingrid, Rossana Uberti e Angelo Chiappano (difesi dall’avvocato Piero Monti); e ancora, Ezio Capuzzo, Tiziana Fortunato, Stefano Prigione e il chirurgo vascolare Alberto Guagliano.

In totale, sette i medici indagati in questa terribile storia e diversi pool di avvocati e consulenti che lavorano da ben 5 mesi per scoprire (da una parte) e, forse, coprire (dall’altra) le verità di un reparto troppo spesso sotto i riflettori. Purtroppo non per eccellenze sanitarie.

Solo l’estate scorsa, nel giro di poche settimane, una donna è finita in rianimazione subito dopo il parto e due famiglie alessandrine hanno sostituito le culle preparate per il riposo dei loro bambini, con due piccole bare bianche. 25 agosto 2018. 2 settembre 2018.

Di certo, non ci faremo impressionare da altri rinvii e assordanti silenzi. Lavoriamo per la verità. Per Ingrid, per Alice. E per tutti quelli che, dal 2 piano della ginecologia di Alessandria, sono entrati e mai usciti.