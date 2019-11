Novipiù Casale fa suo il derby: battuto nettamente Bertram Derthona

Casale Monferrato – Sesta vittoria consecutiva per la Novipiù Casale che, al Palaferraris, domenica sera ha dominato il derby di serie A2 di basket con Bertram Derthona vincendo nettamente 81-60.

Spiccano i 20 punti di Roberts, i 13 di Sims (per lui doppia doppia visti gli 11 rimbalzi) e i 12 di capitan Martinoni.

La Junior ha prevalso a rimbalzo con 43 palle conquistate sotto canestro rispetto alle 37 di Derthona e nel tiro da tre, col 42% delle realizzazioni rispetto al 27% di marca tortonese. I rossoblu sono stati quasi sempre avanti nel punteggio, chiudendo l’incontro addirittura con 21 punti al vantaggio.

Prima del match è stato osservato un minuto di silenzio per i tre Vigili del Fuoco morti a Quargnento, Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido.

Novipiù Casale Monferrato – Bertram Tortona 81-60 (28-22; 48-33; 65-45)

Novipiù Casale Monferrato: Chris Roberts 20 (2/6, 4/8, 4/6 tl), Deshawn Sims 13 (6/12, 0/1, 1/! tl), Niccolò Martinoni 12 (4/6, 1/5, 1/2 tl), Fabio Valentini 9 (0/2, 3/3), Simone Tomasini 8 (0/2, 2/3, 2/2 tl), Davide Denegri 5 (1/2, 1/1), Luca Cesana 4 (1/2, 0/4, 2/2 tl), Gora Camara 4 (1/2, 2/4 tl), Leonardo Battistini 4 (2/3, 0/1), Alessandro Piazza 2 (0/1, 2/2 tl), Carlo Cappelletti, Yannick Giombini ne.

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 42 9 + 33 (Deshawn Sims, Gora Camara 11) – Assist: 14 (Chris Roberts, Deshawn Sims, Fabio Valentini, Simone Tomasini, Alessandro Piazza 2)

Bertram Tortona: Andrejs Grazulis 21 (6/7, 2/5, 3/3 tl), Kenny Gaines 14 (2/10, 3/5, 1/2 tl), Matteo Martini 8 (3/8, 0/1, 2/4 tl), Matteo Formenti 6 (0/0, 2/7), Rei Pullazi 5 (1/2, 0/4, 3/4 tl), Bruno Mascolo 4 (2/6, 0/1), Quirino De laurentiis 2 (1/2, 0/1), Edoardo Buffo (0/3, 0/1), Janko ?epi? (0/1 da tre), Magaye Seck ne, Vincenzo Festinese ne, Luca Valle ne.

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Rei Pullazi, Quirino De laurentiis 7) – Assist: 13 (Bruno Mascolo 5)