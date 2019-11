Sempre molto gravi le condizioni del pregiudicato quarantenne ferito alla gola e trovato in un lago di sangue nel parcheggio di piazza Garibaldi

Alessandria – Restano molto gravi le condizioni del quarantenne italiano trovato per terra, riverso in un lago di sangue, ieri pomeriggio intorno alle due e mezza nel parcheggio di piazza Garibaldi ad Alessandria.

L’uomo, un pluripregiudicato noto alle forze dell’ordine, ha riportato una profonda ferita al collo. Soccorso dal 118, è stato portato all’ospedale civile “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” nel reparto di terapia intensiva. Se le sue condizioni miglioreranno sarà molto probabilmente lui stesso a chiarire cosa è avvenuto realmente nel parcheggio, ieri pomeriggio molto affollato per la Fiera di San Baudolino.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri per ricostruire l’accaduto e per raccogliere testimonianze ma le indagini sono da subito risultate molto difficoltose in quanto nessuno pare aver assistito a quanto avvenuto.

Al momento sono al vaglio tutte le ipotesi, dall’aggressione all’incidente. L’uomo è stato trovato con vicino un sacchetto di plastica e una bottiglia spaccata, il collo da una parte mentre il resto era in frantumi.

Saranno visionate le videocamere di sorveglianza che ci sono in alcuni negozi e per strada, che potrebbero fornire qualche elemento in più per venire a capo di una vicenda al momento avvolta nel mistero.