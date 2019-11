Ailo – Un’avventura tra i ghiacci

È un film di genere avventura del 2018, diretto da Guillaume Maidatchevsky, con Fabio Volo. Uscita al cinema il 14 novembre 2019. Durata 86 minuti. Distribuito da Adler Entertainment.

Il film, diretto da Guillaume Maidatchevsky, racconta la storia di un cucciolo di renna, che intraprende un viaggio nella Lapponia finlandese, la Terra di Babbo Natale con la sua natura inalterata, il clima glaciale e paesaggi che sembrano usciti da una fiaba del Nord. È qui che vive Ailo, la piccola renna che la macchina da presa ha seguito per sedici mesi. Con il trascorrere delle quattro stagioni il film mostra come il cucciolo sia cresciuto in una continua lotta alla sopravvivenza, superando una sfida dopo l’altra. In questo primo anno di vita Ailo, da fragile e vulnerabile diventa una renna adulta in quell’avventura che è la vita tra i panorami innevati della Lapponia.

Data di uscita:14 novembre 2019

Genere: Avventura

Anno: 2018

Regia: Guillaume Maidatchevsky

Attori: Fabio Volo

Paese: Francia

Durata: 86 min

Distribuzione: Adler Entertainment

Fotografia: Daniel Meyer

Montaggio: Laurence Buchmann

Musiche:J ulien Jaouen

Produzione: Borsalino Productions, Gaumont