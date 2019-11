Emergenza maltempo, Senatore Berutti: “il Governo non distingua tra alluvionati di serie A e B”  

Roma – “L’impegno su Venezia deve essere a 360°, ma il Governo non deve fare distinzioni tra chi sta subendo le conseguenze terribili del maltempo”. Lo dichiara in una nota il Senatore Massimo Berutti, che prosegue: “la dichiarazione dello stato di emergenza per Venezia è fondamentale e siamo tutti vicini ad una delle città più belle del mondo. È però altrettanto importante che si dichiari oggi lo stato di emergenza per l’alessandrino e tutti i territori che hanno bisogno di attenzioni e risorse per far fronte ai danni del maltempo delle ultime settimane. Il Governo non distingua tra alluvionati di serie A e B”.