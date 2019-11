Lara Comi con Giovanni Ferrari Cuniolo insieme ad Adelio Ferrari si sono riuniti in campagna elettorale nella sede di Confartigianato

Tortona (Maria Ferrari) – Il 6 maggio 2018, in una sala di una nota associazione di categoria ad Alessandria, si è riunito un gruppo di politici locali di Forza Italia per discutere sulla campagna elettorale e, forse, sui fondi che dovevano arrivare da Milano per pagarla. Le elezioni si sono svolte il 26 maggio e la destra a Tortona ha vinto piazzando il sindaco Chiodi (Lega), figlio di un sindacalista, nonché postcomunista, si dice molto vicino all’onorevole Rossana Boldi (nella foto a destra).

Dopo il mio articolo di stamane in cui riportavo la notizia dell’arresto dell’ex eurodeputata Lara Comi (nella foto a sinistra), in redazione si sono insospettiti per gli attacchi – cui sono abituata – sui social, ed hanno iniziato ad indagare.

Siccome siamo bravi a fare il mestiere del cronista non ci abbiamo messo molto a trovare un post del 7 maggio 2018 (di cui pubblichiamo a destra lo screenshot), scritto da Giovanni Ferrari Cuniolo (foto sopra), amico della Comi ed attuale presidente del consiglio comunale di Tortona, in cui si legge: “Oggi (6 maggio; n.d.r.) ho partecipato a un interessante incontro con Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia, presso la sede di Confartigianato di Alessandria. Ritengo sia importante creare una rete importante di rapporti anche con l’Europa in quanto, attraverso i fondi europei, si può far crescere la nostra Tortona”.

Ecco che è lo stesso Ferrari Cuniolo a confermarci la presenza alla riunione dell’onorevole Comi – che stamane è finita in manette –, di se stesso, ovvero Giovanni Ferrari Cuniolo che è l’attuale presidente del consiglio comunale, del padrone di casa, ovvero Adelio Ferrari (nella foto a destra), presidente di Confartigianato, ma non si esclude la presenza di Davide Buzzi Langhi (nella foto a sinistra), attuale vicesindaco di Alessandria, figlio di Francesca Calvo, la mai dimenticata sindaca leghista di Alessandria. Un signore che, dopo essere stato espulso dalla Lega nel 2012, milita in Forza Italia (finché dura)

Facciamo due conti: se c’era la Comi è verosimile che si sia parlato anche di finanziamento della campagna elettorale.

Se si è parlato di soldi – e di quello si parla di solito in certe circostanze – si è parlato del finanziamento illecito che avrebbe coinvolto la stessa Comi. Magari gli altri non sapevano niente ma, forse, quei soldi li hanno presi. Pecunia non olet.

Resta da chiedersi come abbia fatto Adelio Ferrari ad organizzare una riunione di Forza Italia nella sede di un’associazione di categoria degli artigiani che di politica non vogliono sentir parlare poiché in quella sede vogliono solo che si parli dei loro problemi per risolverli. Per questo, e non per altro, pagano la tessera associativa.

In questa brutta vicenda ci sono troppe cose che non quadrano.

Ma ci torneremo sopra.