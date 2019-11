Pernigotti: oggi a Roma vertice al Ministero dello Sviluppo Economico per discutere del piano industriale

Novi Ligure – È in programma oggi alle 15 a Roma al Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, il tavolo ministeriale, presenti sindacalisti provinciali e nazionali, nel quale si discuterà del piano industriale della Pernigotti.

A svelarlo dovrebbe essere la proprietà della storica azienda dolciaria di Novi Ligure, dopo un anno trascorso tra annunci di chiusura della fabbrica, cessioni a terzi della produzione e assemblee permanenti.

Ad oggi non vi sono molte certezze se non quella della vendita del marchio e della rete commerciale del comparto gelati al gruppo Optima.

Il resto, a cominciare dal numero di eventuali esuberi e dagli investimenti previsti nel vecchio stabilimento di viale della Rimembranza, si dovrebbe conoscere oggi.