Pupazzi alla Riscossa – Ugly Dolls

È un film di genere animazione, avventura del 2019, diretto da Kelly Asbury, con Federica Carta e Diletta Leotta. Uscita al cinema il 14 novembre 2019. Durata 87 minuti. Distribuito da Universal Pictures/ Lucky Red.

Il film, diretto da Kelly Asbury, è un’avventura animata ambientata a Uglyville, un mondo fantastico e pieno di colori, in cui bizzarri pupazzi dall’aspetto mostruoso: Moxy, Mandy, UglyDog, Lucky Bate e Ox, si misurano con la loro diversità e il loro aspetto non proprio affascinante.

Moxy (voce italiana di Federica Carta), con il suo sorriso a tre denti, è una vera e propria forza della natura, vivace, curiosa e piena di energia. Mandy (voce italiana di Diletta Leotta), ha un segreto da nascondere e teme possa compromettere il suo desiderio di raggiungere la perfezione. UglyDog (voce italiana di Shade) è il migliore amico di Mandy, scaltro e simpaticissimo. Lucky Bat (voce italiana di Achille Lauro) è il pupazzo più saggio, putroppo i suoi consigli non funzionino mai come dovrebbero. OX (voce italiana di Elio) ha come unico desiderio quello di far sentire sempre amati e al sicuro i suoi amici pupazzi.

Moxy e i suoi amici vivono ogni giorno in un vortice di felicità, lasciando volare le loro bizzarre ali in celebrazione della vita e delle sue infinite possibilità e di tanto in tanto guardando il cielo, da dove arriverà una nuova UglyDoll, accolta a braccia aperte dalla comunità. Moxy ama la sua vita quadrata nelle sua cittadina rotonda, ma la sua enorme curiosità la porta a chiedersi se c’è qualcosa dall’altra parte della montagna che racchiude Uglyville. Cosi’ un giorno riunisce i suoi più cari amici e parte per scoprire cosa c’è dall’altra parte della montagna che racchiude Uglyville. Scopriranno un nuovo mondo – Perfezione – una città in cui bambole più convenzionali vengono addestrate secondo certi protocolli prima di essere diplomate e inviate nel mondo “reale” dove troveranno l’amore di un bambino. A Perfezione, Molly e il suo gruppo subiranno le manipolazioni di Lou, la bambola perfetta incaricata di addestrare le reclute. Qui, Molly e i suoi amici si confronteranno con cosa significa essere diversi, lotteranno col loro desiderio di essere amate così come sono e alla fine scopriranno che non bisogna essere perfetti per essere fantastici perché quello che conta di più è chi sei veramente, ciò che è importante è come si è dentro e non come si è fuori.

Data di uscita: 14 novembre 2019

Genere: Animazione, Avventura

Anno: 2019

Regia: Kelly Asbury

Attori: Federica Carta, Diletta Leotta, Shade, Achille Lauro, Elio, Pitbull, Blake Shelton, Kelly Clarkson, Gabriel Iglesias, Wanda Sykes, Nick Jonas, Emma Roberts, Janelle Monáe

Megaplex Stardust Tortona

dal 14 novembre 2019

SALA 3

da lunedì a venerdì 20:30

sabato

17:20 – 20:30

domenica

15:20 – 17:20 – 20:30

Paese: USA

Durata: 87 min

Distribuzione: Universal Pictures / Lucky Red

Sceneggiatura: Erica Rivinoja

Musiche: Christopher Lennertz

Produzione: Original Force, STX Entertainment, Troublemaker Studios