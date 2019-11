Trasferimento Agenzia Inps Novi Ligure

Si comunica che gli uffici dell’Agenzia INPS di Novi Ligure sono in fase di trasferimento dall’attuale sede di Via Bosco Marengo 15. L’ultimo giorno operativo in tale sede sarà venerdì 15 novembre c.a.

A decorrere da lunedì 18 novembre c.a. i nuovi locali INPS dell’Agenzia di Novi Ligure saranno ubicati presso Palazzo Pallavicini, sito in Via Paolo Giacometti 22.

L’orario di apertura al pubblico resterà invariato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il Direttore provinciale Inps Alessandria

Emilia Grisi