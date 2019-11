Clamoroso: “I dati sul Riscaldamento Globale sono un falso voluto da Al Gore”, confessa pubblicamente James Hansen

di Dmitry Baxter – James Hansen (nella foto a lato), lo scienziato noto come il “Padre del riscaldamento globale” ha ammesso per la prima volta che i dati utilizzati per promuovere la teoria del cambiamento climatico, erano falsi e manipolati fraudolentemente da Al Gore per soddisfare un’agenda politica a lui favorevole.

Nel 1988 l’ex scienziato della NASA, James Hansen, ha testimoniato al Congresso durante un’audizione sul riscaldamento globale organizzata dall’allora deputato Al Gore, per produrre modelli scientifici basati su una serie di scenari diversi che potrebbero avere un impatto sul pianeta.

Secondo Hansen, Al Gore ha messo i dati forniti in uno “scenario peggiore” e li ha intenzionalmente distorti, rinominandolo come “riscaldamento globale”, facendo decine di milioni di dollari nel processo.

Il modello è stato intitolato “Scenario B” ed è stato uno dei tanti forniti al Congresso da Hansen, tuttavia ha escluso fattori significativi nel senso che non rifletteva le condizioni del mondo reale. Ciò non ha impedito ad Al Gore e agli allarmisti climatici, di utilizzare i dati per fuorviare milioni di persone in tutto il mondo.

Tuttavia, un nuovo studio che confronta i dati del mondo reale con il modello originale dello Scenario B, non trovando alcuna correlazione, ha ricevuto il sostegno di Hansen, con il “Padre del riscaldamento globale” che ammette di essere ” devastato ” dal modo in cui i suoi dati sono stati utilizzati dal clima allarmisti.

La terribile previsione climatica che è stata presa dal modello dei dati di Hansen ” sopravvaluta significativamente il riscaldamento ” osservata nel mondo reale dagli anni ’80, secondo la nuova analisi.

Il dottor Ross McKitrick, conferma che i dati del mondo reale mostrano che non si è verificato nessun riscaldamento globale

Rapporti del Western Journal: l’economista Ross McKitrick e lo scienziato del clima John Christy hanno scoperto che le tendenze del riscaldamento corrispondono alla fascia bassa di ciò che Hansen, ha detto al Congresso durante un’audizione sul riscaldamento globale organizzata dall’allora deputato Al Gore.

“I modellisti climatici obietteranno che questa spiegazione non si adatta alle teorie sul cambiamento climatico – hanno scritto i due – ma quelle erano le teorie che Hansen usava e non si adattavano ai dati. La verità è che la scienza del clima codificata nei modelli è tutt’altro che certa.”

Gli scienziati del clima del Cato Institute Patrick Michaels e Ryan Maue hanno scritto che “le temperature superficiali si stanno comportando come se avessimo superato 18 anni fa, le emissioni di anidride carbonica responsabili del maggiore effetto serra”.

“Ma non l’abbiamo fatto. E non è solo il signor Hansen a sbagliare ”, ha scritto Michaels e Maue nel Wall Street Journal di giugno.

L’opinione pubblica della WSJ ha scatenato un acceso dibattito sull’accuratezza delle previsioni di Hansen.

Numerosi resoconti dei media che hanno intervistato scienziati climatici hanno affermato che le previsioni di Hansen, pubblicate nel 1988, erano praticamente corrette.

Le terribili previsioni sul riscaldamento globale di Hansen hanno compiuto 30 anni, innescando la copertura mediatica della loro precisione.

Hansen, il cosiddetto “padrino” del riscaldamento globale, ha persino detto all’Associated Press “Non voglio avere ragione in quel senso”.