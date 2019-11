Clandestino fermato ad Alessandria in piazza della Libertà: accompagnato al CPR di Torino in attesa di espulsione

Alessandria – Aveva precedenti per reati di immigrazione clandestina, stupefacenti, furto, danneggiamento, percosse, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, era irregolare in Italia e con a carico diversi decreti di espulsione e ordini del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

Si tratta di un algerino di 40 anni, sorpreso dalla Squadra Volante della Questura di Alessandria, durante l’ordinaria attività di controllo, in piazza della Libertà mercoledì 13 novembre e che adesso dovrà tornare nel suo paese.

Il migrante è stato quindi portato al “Centro di Permanenza per i Rimpatri” di Torino in attesa di espulsione.