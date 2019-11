Davanti alla Prefettura di Alessandria la protesta del settore edile

Alessandria – Anche ad Alessandria, come in altre cento città in Italia, stamane Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl hanno manifestato per chiedere al Governo una decisa azione per rilanciare il comparto dell’edilizia, il settore Costruzioni e le infrastrutture.

Davanti alla Prefettura, in piazza della Libertà, si è tenuto un sit in alla presenza di numerosi lavoratori.

La richiesta dei sindacati è quella di “una vera politica industriale nell’edilizia, il rilancio delle infrastrutture, la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, un impegno più forte sulla legalità. Da dieci anni a questa parte, da quando è iniziata la crisi, l’irregolarità si è diffusa. In provincia di Alessandria sono dichiarate in media solo 80 ore lavorate, come ci fossero solo operai part time”.