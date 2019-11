Federico Fornaro: nulla di certo sulla Pernigotti e il destino dei dipendenti è a rischio

di Roberto Cavallero – “L’unico dato che mi pare positivo è che si vuole far tornare due linee di produzione dalla Turchia a Novi Ligure ma per il resto, più che un piano industriale mi pare solamente un libro dei sogni”.

Non usa mezzi termini Federico Fornaro, ex sindaco di Castelletto d’Orba ed oggi deputato di Leu, Liberi e Uguali, presente ieri pomeriggio al Ministero dello Sviluppo Economico dove si è parlato del futuro della Pernigotti di Novi.

I dirigenti dell’azienda dolciaria, capitanati da Pierluigi Colombi, hanno illustrato il documento riferito al periodo 2020-24, nel quale si parla di riportare a Novi la produzione di creme spalmabili e tavolette dalla Turchia e addirittura di costruire un nuovo stabilimento.

“Ma a me sembrano solo parole, aria fritta per essere più precisi. Un nuovo stabilimento, ma dove, senza un adeguato sostegno economico? La verità è – ha proseguito Fornaro – che non si può fare nulla. Come si fa a portare avanti un’azienda che già con la perdita del ramo gelati aveva subìto un duro colpo? Può stare ancora in piedi la Pernigotti a Novi messa così?”.

A Roma, ieri, si è parlato nuovamente di un coinvolgimento della Spes di Torino nella produzione, la stessa Spes che a settembre si era vista rescindere il contratto preliminare firmato ad agosto.

“Un continuo tira e molla in questa lunga vertenza, almeno secondo me – ha aggiunto il deputato di Leu – la verità è che il futuro dei lavoratori è ancora assolutamente incerto. Ripeto questo piano, secondo me, è solo un libro dei sogni, è pieno di buone intenzioni, però mancano le cifre relative agli investimenti che la proprietà dice di voler fare”.

Nelle intenzioni del piano industriale, secondo quanto illustrato ieri, dovrebbe tornare a Novi anche la produzione degli ovetti di cioccolato, da anni assegnata ad azienda esterne. L’obiettivo, sulla carta, sarebbe quello di arrivare a 3.500 tonnellate annue nel 2024.

Ma sono solo dati, e la perplessità, ieri, ha regnato sovrana.

In linea con Fornaro anche i sindacati, Uila Uil e Flai Cgil: “Serve – ci ha detto un portavoce – una quantificazione realistica degli investimenti per le tante ipotesi messe sul tavolo”, mentre l’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, ha tenuto a sottolineare che la Regione Piemonte sarebbe disponibile a sostenere il piano solo a due condizioni: che siano attuati investimenti sul territorio e tutelati i posti di lavoro.

Insomma, che futuro devono aspettarsi i dipendenti della storica azienda dolciaria novese?

Al momento nessuno lo sa, unica certezza è che entro fine mese, sempre al Mise, si terrà l’ennesimo tavolo, stavolta dedicato al cambio della cassa integrazione, non più per cessazione, in scadenza il 5 febbraio, ma per crisi, che durerà ancora un anno.

Su questo fantomatico piano industriale, invece, si tornerà a parlare solo dall’inizio del prossimo anno. E nel frattempo cosa succederà? Che destino attende i dipendenti? Quante famiglie novesi resteranno senza reddito?

Sono tutte domande che attendono risposta, una risposta che, per ora, nessuno sa trovare.