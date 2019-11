Maltempo: disagi nell’Ovadese e nell’Acquese con frane e strade bloccate, ritardi sulla linea ferroviaria Alessandria-Savona

Alessandria – Il maltempo che si è abbattuto nella notte fra giovedì e venerdì, con pioggia, neve e grandine, ha provocato varie frane e disagi in alcune zone della provincia, soprattutto nell’Acquese e Ovadese.

Ad Ovada una frana è caduta stanotte in strada sant’Evasio con gli abitanti della località che sono rimasti isolati per alcune ore. Per liberare la carreggiata sono intervenute le ruspe mandate dal Comune. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.

Sempre nell’Ovadese un’altra frana è avvenuta lungo strada 456 del Turchino a Campo Ligure. In località Maddalena fango e alberi hanno invaso parte della corsia. La polizia locale ha stabilito il senso unico alternato. Controlli anche da parte del personale Anas. Lungo la stessa provinciale sono già cadute due frane nelle settimane scorse.

A Pareto sono caduti degli alberi sulla strada provinciale 215 mentre stamane, sulla linea ferroviaria Alessandria-Savona, treni in ritardo a causa di problemi fra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo.