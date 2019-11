Museo del Cinema: la Regione propone Enzo Ghigo per la presidenza

Torino – La Giunta regionale di questa mattina, su indicazione dell’assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio, Vittoria Poggio ha proposto Enzo Ghigo al prossimo Collegio dei Fondatori della Fondazione “Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine” quale componente del Comitato di gestione e presidente della Fondazione stessa.

“Quello di Enzo Ghigo non è solo un profilo di altissimo livello istituzionale e professionale – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. La sua esperienza a servizio di un territorio che ha saputo valorizzare in tutti i ruoli rivestiti nel tempo, a cominciare da quello di presidente della Regione, è la migliore garanzia per un Ente come il Museo del Cinema che rappresenta una eccellenza di Torino e del Piemonte”.

“Siamo molto soddisfatti della scelta fatta dalla Regione – ha aggiunto l’assessore Poggio – perché riteniamo Enzo Ghigo persona dalla professionalità accertata di alto livello e di assoluto spessore e la sua visione generale contribuirà a dare al Museo del Cinema quello che il Museo si merita di essere, ovvero un Ente di riferimento per la città e per il Piemonte e insieme forte attrattore nazionale ed internazionale”.