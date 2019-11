Colpito da infarto muore mentre fa la spesa

Tortona – Un uomo di 66 anni, Michele Brindisi, originario della Basilicata ma residente in Via Ridotto 5 a Villaromagnano, è morto d’infarto mentre faceva alcuni acquisti al Conforama di Tortona in Strada Cabannoni. Verso le 11:30 s’è sentito male mentre stava camminando tra i reparti e si è accasciato. Era cardiopatico in cura da qualche anno. Gli addetti alla sorveglianza l’hanno subito soccorso mentre è stato chiamato il 118. Pronto l’intervento della Crocerossa ma per Michele Brindisi non c’è stato niente da fare perché nel frattempo era morto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti del caso.